بالفيديو.. أهالي جنين يشيعون جثامين جريمة مستشفى ابن سينا

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:25 بتوقيت مكة المكرمة أشارت الزميلة راية عروق أن غضباً يعتري مخيم ومدينة جنين بعد اغتيال الشهيدين محمد الغزاوي وباسل الغزاوي من كتيبة جنين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومحمد الجلامنة أحد قادة كتائب القسام في مدينة جنين.

وأوضحت أن الوحدات الخاصة الإسرائيلية دخلت بزي مدني إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واستغلت الأمطار والظروف المناخية الصعبة في مدينة جنين وكانوا يرتدون العباءات الدافئة الطويلة حيث أخفوا تحتها الأسلحة.

وأكدت أن الجيش الاسرائيلي قال في بيان مشترك مع الشباب إنه تم القضاء على محمد جلامنة أحد قادة كتائب القسام في مدينة جنين وباسل الغزاوي علما أنه مصابا منذ ثلاثة أشهر بإصابة خطيرة في قدميه ولم يكن يستطيع المشي أو التحرك.

ونوهت أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ السابع من أكتوبر وهو يستهدف المقاومين داخل مخيم ومدينة جنين بذريعة القضاء على المقاومة.

وخلصت إلى القول إن وزارة الصحة نددت بهذة الجريمة النكراء وقالت إنها تعد ضمن سلسلة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة والغربية وقطاع غزة.

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