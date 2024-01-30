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قضاء باكستان يحكم على 'عمران خان' بالسجن 10 سنوات

قضاء باكستان يحكم على 'عمران خان' بالسجن 10 سنوات
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، عشر سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة.

العالم - آسيا والباسفيك

وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية، أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام أباد.

وقال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.

وكتب محامي خان، نعيم بانجوتا، على منصة إكس: «نحن لا نقبل بهذا القرار غير القانوني».

وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير.

وكان خان قال إن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات ممثلا عن حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه.

وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات، أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا".

وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية إنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب، بينهم عمران خان نفسه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.

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