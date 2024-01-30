شاهد.. ماذا كتبت مجلة جزائرية للأطفال عن ايران؟

العالم- ایران

ومجلة "غميضة" الجزائرية الموثوقة والمهنية تقدّم محتويات ترفيهية وتربوية وتوعوية للاطفال والناشئة، اصدرت عددا خاصا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في خطوة منها لتقديم ايران ومعالمها الحضارية العريقة لجمهورها.

ويعد الاطفال والناشئة أهم الفئات المستهدفة في رواية القصص، كما أن التعليم والإعلان الموجه في مختلف المجالات، بما في ذلك التعريف بالتراث الثقافي والسياحي،تعتبر سدا منيعا أمام الروايات الغربية، وهذا بالضبط ما ركزت عليه هذه المجلة الجزائرية.

ومن المثير للاهتمام أن تصميم غلاف هذا العدد من المجلة مخصص لنفس العدد الخاص بإيران.

من تخت جمشيد الى إنجازات إيران العلمية

وفي العدد الخاص من مجلة "غميضة" الجزائرية، تم التعريف اولا بالخصائص العامة للجمهورية الايرانية الإسلامية.

ومن ثم تم الإشارة الى معالم الحضارة العريقة لإيران مثل معبد جعازنبيل وتخت جمشيد والمشروع المائي في شوشتر، وساحة (ميدان) نقش جهان في اصفهان، وملاقف الهواء (Windcatcher ) في مدينة يزد وسط ايران وساحة الحرية (ميدان ازادي) في طهران، الى جانب الانجازات العلمية التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية والشخصيات الأربع البارزة في العلوم والثقافة الإيرانية.

وفي هذا العدد الخاص، تم أيضا تصميم مسابقة للأطفال والناشئة وسيتم تقديم الجوائز للفائزين.

ونظرا للظروف الحساسة التي تمر بها الدول العربية، يعتبر موقف الجزائر هذا نجاحا قيما ومؤثرا لإيران، ويمهد الارضية للدول الاخرى لإتخاذ أعمال وبرامج أخرى مماثلة له.