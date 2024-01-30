غضب شعبی تركي ومطالبات بقطع شرايين الإمداد إلى الاحتلال+ فيديو

العالم – خاص بالعالم

مع تصاعد جرائم الاحتلال في غزة تتصاعد حالة الغضب الشعبية على مستوى العالم الإسلامي.. ففي تركيا يتقدم الموقف شعبي بخطى متسارعة نحو مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية أو لشركات الداعمة للكيان، إضافة إلى تظاهرات لا تتوقف في مختلف المدن التركية مناصرة لغزة، وسط مطالب بموقف رسمي يوقف كافة أشكال العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية مع الاحتلال.

ويقول مواطن تركي لمراسل قناة العالم: "على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشارع التركي الغاضب وتقطع كل سبل الإمداد لهذا الكيان الغاصب.. نحن قلوبنا تنفطر على أشقائنا الفلسطينيين، لذلك مطلوب أن تكون هذه الحكومة إلى جانب شعبها وتوقف جميع علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني.. نحن نريد مقاطعة كاملة على كل المستويات."

الموقف الشعبي في تركيا يضاف له مواقف حزبية تتلخص مطالبها بأن الرد على جرائم الاحتلال في غزة هو قطع كامل لكافة خطوط الإمداد للكيان الصهيوني وهو أمر لا يأتي بتخفيض حجم الصادرات كما هو الآن وإنما بوقف كامل لكل أشكال التعاون والتبادل التجاري.

وتقول مواطنة تركية: "ما يقوم به الفلسطينيون شيء مقدس، فهم يقاتلون حتى آخر نقطة دم، ونحن نصلي دائما من أجلهم، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها، لا يجب تخفيض مستوى العلاقات بل يجب قطعها بالكامل.. يجب أن يكون هذا الكيان معزولا تماما."

ويقول مواطن آخر: "أطفال غزة يموتون جوعا ويقتلون بقنابل الاحتلال، فيما الأمة الإسلامية نائمة ولا تقدم ما هو مطلوبا، نحن نشعر بالعجز جراء ذلك.. أضعف الإيمان الآن أن تتوقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني وأن تكون هناك مقاطعة رسمية مثل المقاطعة الشعبية."

ومع تزايد حالة الغضب الشعبي في تركيا تجيب الأرقام بأن حجم التبادل التجاري انخفض إلى نصف مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه انخفاض لا يلبي المطالب الشعبية والمتلخصة بقطيعة كاملة مع الاحتلال ومصالحه الاقتصادية.

هذا وتستمر حملات المقاطعة في تركيا لمصالح الاحتلال وللشركات الداعمة له، بفعل ازدياد الجرائم الإسرائيلية في غزة.. ومعها يزداد الضغط الشعبي للوصول لمقاطعة سياسية وتجارية واقتصادية شاملة، تقطع كافة خطوط وشرايين الإمداد عن الكيان الصهيوني.

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