شاهد.. بغداد تستضيف حفل توزيع جائزة الشهيد سليماني

العالم _ العراق

أعلنت "جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام"، أنها واستكمالًا لمسيرتها في إثراء الأدب المقاوم، عبر "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، ومن وحي رؤية الجائزة في استنهاض الأمة وتعزيز منظومتها القيمية، قررت إطلاق اسم "دورة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس" على الدورة الحالية (الثالثة) من الجائزة.

وسيقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين، وإطلاق الدورة الرابعة من الجائزة، في العاصمة العراقية بغداد، قاعة فندق الرشيد، في الثاني من شهر شباط/ فبراير 2024، برعاية كريمة من رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، وبالتنسيق مع مديرية الإعلام في الحشد الشعبي.

كما تعلن الجمعية إضافة فئة "القصة الموجهة للناشئة"، للمرة الأولى، إلى فئات الجائزة في هذه الدورة، إلى جانب القصيدة العمودية والرواية والقصة القصيرة، داعيةً المبدعين في المجالات الأربعة، من مختلف دول العالم، إلى الإسهام في هذه المسيرة وإغناء الأدب المقاوم.

وكان قد أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أهمية هذه الفعالية لتبقى اسماء هؤلاء القادة وتضحياتهم حاضرة في الاذهان وعميقة في الوجدان ومؤثرة في بعث روح الانطلاقة والقيام في الأمة الاسلامية.

السيد نصرالله