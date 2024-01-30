فيديو خاص: قيادي يمني يكشف حقيقة علاقة ايران بالضربات اليمنية

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية فضل ابو طالب في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: قناة العالم لها دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكذلك لها دور كبير في نصرة الشعب اليمني وفي نصرة قضايا الامة ومواجهة آلة الاستكبار العالمي الاعلامية.

واضاف ابو طالب: الموقف اليمني (من احداث قطاع غزة) هو نابع من الشعور بالمسؤولية باعتباره واجبا ايمانيا ودينيا واخلاقيا وانسانيا، وهو موقف شعبي ورسمي وتبنته جميع الاحزاب السياسية وفئات ومكونات الشعب اليمني وهو محل اجماع وطني.

واوضح: امام هذا العدوان الكبير على غزة والشعب الفلسطيني كان لابد للشعب اليمني من موقف وكلمة تجاه ما يجري، وكان متميزا في موقفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد تنوعت الادوار التي نفذها الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني بما فيها العمليات العسكرية في البحر وكذلك استهداف الكيان الصهيوني والموانئ الفلسطينية المحتلة وكذلك استهداف السفن الاسرائيلية والسفن المتجهة الى الموانئ الفلسطينية.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية فضل ابو طالب: كذلك هناك مواقف شعبية اسبوعيا في اكثر من 40 ساحة في اكثر المحافظات اليمنية حيث تقام تظاهرات مليونية وحاشدة، وكل ابناء الشعب اليمني يقفون الى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني.

واكد ابو طالب ان التحرك الاميركي والاعتداءات والضربات الاميركية البريطانية لن تمنع اليمن من مواصلة موقفه، وهذا لن يحصل ولن يكون هناك تراجع او اي شي يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني، والعمليات اليمنية ستستمر بكافة اشكالها سواء العسكرية والشعبية والاقتصادية والاعلامية.

واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بانهما تتحركان من منطلق التزامهمها للصهيونية العالمية في تأييد الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة، واي تحرك من قبل اي شعب او دولة لنصرة الشعب الفلسطيني فانهما يقفان في وجهه لانهما يريدان ان تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية فضل ابو طالب ان حقيقة الموقف الاميركي انكشفت في العدوان على غزة اكثر من اي وقت مضى، في مدى وحشيته واجرامه وزيفه وكذبه في هذه الحرب، وهو يستغل العناوين ويكذب ويضلل على الرأي العام، مثل حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وحقوق المرأة وحقوق الشعوب، لكن ذلك انكشف وتلاشى في غزة.

واشار ابو طالب الى ان الولايات المتحدة تدعي انها تريد حماية الملاحة البحرية في البحر الاحمر، لكن هذ التحالف الذي شكلته اميركا هو لحماية السفن الاسرائيلية والسفن المرتبطة بالاحتلال، وفي اطار الدعم الاميركي للكيان الصهيوني بهدف استمرار العدوان على غزة.

ووصف الاتهامات الغربية لايران بالوقوف وراء الهجمات اليمنية، بانها مجرد تبريرات للاميركيين كانوا ولا زالوا يرددونها في اي عدوان على شعوب المنطقة.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية فضل ابو طالب ان الولايات المتحدة لا تملك المصداقية لتصنيف الاخرين فهي اكثر الدول اجراما ووحشية وليس لديها اي معايير اخلاقية وقيمية، وهي الاكثر طغيانا وهي ام الارهاب، وليس لها الحق في تصنيف الاخرين.