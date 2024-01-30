الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني

العالم- ايران

وتم استدعاء سيمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران، إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأبلغه احتجاج إيران الشديد.

وفي هذا الاستدعاء، وصف المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية ، العقوبات البريطانية المفروضة على ايران بذرائع فارغة بأنها غير قانونية ، وادان بشدة اتهامات المسؤولين البريطانيين واعتبرها بأنها لا أساس لها من الصحة.

ووصف المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية اثارة الاجواء الحالية من قبل الحكومة البريطانية ضد طهران حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة والتخريبية تجاه جمهورية إيران الإسلامية، وقال أن مثل هذه الاجواء المثارة محكوم عليها بالفشل.

وأضاف: هذه مفارقة تاريخية مريرة، ان يوجه البلد المؤسس والداعم للجماعات الإرهابية المنظمة وتهريب المخدرات والعصابات الإجرامية، الاتهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها الوفية والصادقة الموجودة على الخط الأمامي لمحاربة الجريمة المنظمة.

من جانبه رد السفير البريطاني بأنه سينقل هذا الاحتجاج إلى عاصمة بلاده.

يذكر ان السفير البريطاني سيمون شيركليف ، وعقب نشر محتوى تدخلي على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي تزامنا مع يوم الصحفي، قبل عدة اشهر، تم استدعاؤه من قبل المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية والذي ابلغه احتجاج جمهورية إيران الاسلامية الشديد فيما يتعلق بمواقفه الخارجة عن الاعراف والآداب والضوابط الدبلوماسية.