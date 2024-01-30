خرازي: ايران ترفض بشدة تغيير الحدود الجغرافية في المنطقة

العالم- ایران

جاء ذلك في تصريح ادلى به "خرازي" الذي يزور ارمينيا، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع جمع من المفكرين والنخب في هذا البلد.

واشار المسؤول الايراني، الى "العلاقات التاريخية والودية" بين طهران ويريفان؛ منوها بإرادة الجمهورية الاسلامية لتوسيع هذه الاواصر،كما تطرق الى التطورات الراهنة في منطقة القوقاز وقدم تحليلا شاملا للظروف الاقليمية الهشة في تلك المنطقة.

وفي اشارة الى الطاقات الاقتصادية التي تزخر بها منطقة القوقاز، صرح خرازي، وفقا لارنا، ان ايران باعتبارها جسر يصل بين ممرات النقل البري في الشمال – جنوب مع الشرق والغرب، مستعدة لتوظيف طاقاتها الاقتصادية والعلمية من اجل تطوير وازدهار هذه المنطقة.

علما ان زيارة رئيس المجلس الستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية، تأتي على امتداد زياراته الدورية الى دول المنطقة والجوار الايراني، وايضا بهدف تقييم ستراتيجيات الجمهورية الاسلامية في منطقة القوقاز.