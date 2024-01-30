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فيديو خاص: الاحتلال يقصف سكانا ينتظرون المساعدات

الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الغارات الاسرائيلية الان تتكثف في مناطق غرب محافظة خانيونس وفي غرب مدينة غزة في محيط مجمع الشفاء الطبي، وتتعرض تلك المناطق لقصف مدفعي عنيف، فيما استشهدت طفلة فلسطينية برصاص قناص للاحتلال قرب مستشفى الشفاء.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما وصل عدد من الجرحى الى مستشفى المعمداني وسط غزة جراء اطلاق الاحتلال النار على سكان كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة دوار الكويت على شارع صلاح الدين.

واشار الى ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والاحتلال في منطقة ابو الكاس جنوب حي الرمال وسط غزة، كما انها لم تتوقف قرب مفترق حميد في حي النصر الى الشمال من مدينة غزة.

وتابع مراسل قناة العالم: وفي المناطق الشرقية من مدينة غزة يحاول السكان العودة الى منازلهم في حي الشجاعية، ولكن لا بيوت قابلة للسكن في تلك المناطق الا القليل، كما ان هناك استهدافا عنيفا واحزمة نارية منذ ساعات الليل في مناطق محافظة شمال قطاع غزة مثل بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا التي اعاد السكان الانتشار فيها.

المزيد من التفاصيل في حديث مكراسلنات والفيديو المرفق ....

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