فيديو خاص: الاحتلال يقصف سكانا ينتظرون المساعدات

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما وصل عدد من الجرحى الى مستشفى المعمداني وسط غزة جراء اطلاق الاحتلال النار على سكان كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة دوار الكويت على شارع صلاح الدين.

واشار الى ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والاحتلال في منطقة ابو الكاس جنوب حي الرمال وسط غزة، كما انها لم تتوقف قرب مفترق حميد في حي النصر الى الشمال من مدينة غزة.

وتابع مراسل قناة العالم: وفي المناطق الشرقية من مدينة غزة يحاول السكان العودة الى منازلهم في حي الشجاعية، ولكن لا بيوت قابلة للسكن في تلك المناطق الا القليل، كما ان هناك استهدافا عنيفا واحزمة نارية منذ ساعات الليل في مناطق محافظة شمال قطاع غزة مثل بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا التي اعاد السكان الانتشار فيها.

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