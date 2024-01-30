لماذا نشرت “أنصار الله” خرائط تحت البحر؟

العالم _ فلسطين

وأضافت ميليكين، في تحليلها، أنه “على الرغم من العمليات الغربية التي سعت إلى إضعاف قدرة "الحوثيين" على تهديد حركة المرور البحرية في البحر الأحمر، إلا أنهم استمروا في ضرب السفن التجارية (المرتبطة بإسرائيل) قبالة سواحل اليمن”.

وتابع التحليل أنه إذا استمر القتال، فقد تُعدّل الحركة استراتيجيتها نحو استهداف شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت البحر. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشرت قناة تليجرام مرتبطة بانصارالله خريطة توضح شبكات الكابلات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج الفارسي.

وقال التحليل إن اليمنيين أرفقوا الصورة برسالة (تحمل تهديدا مبطنا) وهي أنه “توجد خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر”، مضيفة أنه “يبدو أن اليمن في موقع استراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها، وليس الدول فقط”.