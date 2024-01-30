القتال يشتد حوله.. مستشفى الناصر لن يتمكن من مواصلة عمله

العالم _ فلسطين

وقالت المنظمة: ” إنّ المجمع لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسن وصول المزيد من الإمدادات إليه”.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي بجنيف، إن “الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ويتمثل ذلك في إطلاق النار والقتال حوله وصعوبة وصول الناس إليه أو صعوبة المغادرة”.

كما لفتت إلى أن “شحنة المواد الغذائية المخصصة للمستشفى تعرضت يوم الثلاثاء لازدحام شديد من قبل حشود جائعة بسبب تأخر الإمدادات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية ولم تصل للمستشفى قط”.

وأوضح ليندماير، أنه “لم يتم منح الإذن لتسليم شحنة وقود آخرى من منظمة الصحة العالمية لمستشفى ناصر يوم الاثنين على الرغم من وصول شحنة طبية”.

ونوه إلى أن “حالات الرفض والتأخير جزء من نمط يعيق وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفيات وقد يجعلها غير قادرة على العمل”.

ووصف ليندماير مستشفى ناصر بأنه “رمز هام”، وقال إنه “في بعض الأحيان يتم إجراء عمليات جراحية على الأرض فيه”، كما أن المستشفى يؤوي آلاف النازحين إضافة إلى الأطباء والمرضى.

وتقول الأمم المتحدة إن مستشفى ناصر في خان يونس بوسط غزة يعمل بالحد الأدنى في الوقت الذي يحاصره فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي.