نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أکثر من 1000 فلسطيني منذ 7 أکتوبر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مسلسل الاعتقالات الاسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية جار على قدم وساق، بالتزامن مع اقتحامات تشنها قوات الاحتلال لمدن ومخيمات الضفة بشكل شبه يومي.

نادي الاسير الفلسطيني كشف عن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها بلغت أكثر من 1000 حالة، وذلك منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رداً على جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

النادي أوضح في بيان أن هذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا وتشمل جميع الفئات منهم النساء والأطفال، مشيرا إلى أن قراءة عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها لا تقتصر على حصيلة الأعداد بل كذلك على مستوى الجرائم الوحشية التي تعرض لها المعتقلون وعائلاتهم من عمليات تنكيل وتعذيب واعتداءات شملت الضرب المبرح.

وعلى مدار فترة العدوان الشامل والإبادات الجماعية منذ بدء حرب الإسرائيلية على غزة تعرضت جنين لاجتياحات واسعة كان آخرها في شهر يونيو/كانون الثاني الجاري، وخلاله نفذ الاحتلال عملية تحقيق ميدانية واسعة طالت أكثر من 600 فلسطيني، رافقتها عمليات تنكيل وضرب مبرح بحق الفلسطينيين، وأبقى الاحتلال على اعتقال نحو 90 منهم،ـ هذا إلى جانب عمليات التدمير والتخريب الواسعة التي طالت البنى التحتية في المخيم والمدينة.

من جانب آخر ارتفعت حصيلة الاعتقالات في مناطق الضفة الغربية عموما منذ معركة طوفان الأقصى إلى نحو 6400 معتقل، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطرو لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

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