سوريا تتسلم أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لديها منذ 2011

العالم - سوريا

ووصل سفير دولة الإمارات حسن أحمد الشحي، إلى دمشق، يوم أمس، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وأضافت الصحيفة أن الشحي، سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاما من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

وزار الرئيس السوري بشار الأسد، العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مارس الماضي، وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إنه أجرى مباحثات "إيجابية وبناءة" مع الرئيس السوري بشار الأسد "لدعم العلاقات الأخوية"، فيما ذكر الأسد أن دور الإمارات لضمان علاقات قوية بين الدول العربية يتقاطع مع رؤية دمشق في ضرورة "تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية".

وبيّنت الرئاسة السورية، وقتها، أن المحادثات "تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوري والإماراتي"، مشيرة إلى أنها "تطرقت إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين".