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بيان المقاومة العراقية حول تعليق عملياتها ضد القوات الاميركية ودور ايران

بيان المقاومة العراقية حول تعليق عملياتها ضد القوات الاميركية ودور ايران
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت كتائب حزب الله العراقي، ايقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل "عدم احراج الحكومة العراقية"، فيما اوصت مقاتليها بالدفاع السلبي مؤقتاً.

العالم- العراق

وقال الامين العام لكتائب حزب الله، ابو حسين الحميداوي، في بيان، إن "كتائب حزب الله اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإسلامية الايرانية لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها".

وأضاف، "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية-سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بـــ الدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".

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