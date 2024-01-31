أول رد أمريكي على بيان كتائب حزب الله العراقية بتعليق العمليات ضد القوات الأمريكية

العالم -الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر أثناء إيجاز صحفي الثلاثاء، "لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد لتقديمه بخلاف "إننا نأخذ بالأفعال لا بالأقوال".

وأضاف "لن أخوض في أي تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه العملية المستقبلية المحتملة.. لقد سمعت كلا من الرئيس والوزير أوستن يقولان إننا سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها".

وتابع قائلا "لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا وقواتنا".

وصرح المتحدث باسم الوزارة بات رايدر بأن "ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الجنود تم نشرهم في المنطقة للمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين دعما للتحالف الدولي.. لذلك ستكون هناك عواقب وسأترك الأمر عند هذا الحد".

وكانت كتائب "حزب الله" العراقية قد أعلنت مساء الثلاثاء تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج الحكومة العراقية".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.