بايدن يعزي عائلات جنود أمريكيين قتلوا في الأردن ويؤكد مشاركته في مراسم عودة جثامينهم

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن بايدن قدم تعازيه وتعهد بتقديم المساعدة الكاملة للعائلات في مصابها، كما سيحضر مراسم عودة جثامينهم إلى أرض الوطن.

وفي مكالمات منفصلة مع العائلات، "أعرب بايدن عن امتنانه للوقت الذي منحته له هذه العائلات، وعبر لهم عن مدى فخر الولايات المتحدة بخدمة أبنائهم".

وأشار كيربي إلى أن بايدن سيتوجه يوم الجمعة للمشاركة في عملية نقل جثامينهم لدفنها.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد مسؤولية الهجوم، قبل أن تعلن في وقت لاحق تعليق عمليات استهداف القوات الأمريكية في المنطقة.