غزة وتطورات الميدان ومصير صفقة الاسری

العالم - مع الحدث

ما التقدم الذي حصل في اجتماع باريس حول صفقة تبادل الاسری والصيغة النهائية التي اعتمدت؟

علام تم الاتفاق في اجتماع مجلس الحرب الاسرائيلي مع بقاء الفجوات الواسعة بين حماس والجانب الاسرائيلي؟

كيف يقرأ موقف المقاومة المنفتح علی أي مقترح شرط ان يفضي الی وقف شامل للعدوان وانه لن يعود اسری العدو الا بقرار منها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أبوسامر موسی، عضو المجلس الثوري بحركة فتح تيسير نصرالله.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..