ماهي الجبهة التي شكلت لعنة على الصهاينة وافقدتهم توازنهم؟

وفيما يفرض المقاومون معادلة الرعب مع الصهاينة قرب الحدود، يستوطن الخوف مستوطني الشمال ويجبرهم على النزوح.

جبهة جنوب لبنان ضد العدو الاسرائيلي كانت بمثابة اللعنة على الكيان الاسرائيلي بشقيه السياسي والعسكري.. هذه الجبهة التي لم تتوقف عن الاشتعال منذ 8 اكتوبر في الثاني لعملية طوفان الاقصى، ولانها افشلت مخططات العدو الاسرائيلي، وافشلت كل ما كان يسعى اليه، من انه اذا ما انتهى في غزة، سوف يأتي الى لبنان ويقضي على المقاومة في لبنان.

ولان المقاومة من لبنان، ولان حزب الله من لبنان، جعل ليل الصهاينة ونهارهم كالكابوس، هذه الجبهة التي اشتعلت ولم تتوقف، جعلت الصهاينة يطلقون سقفاً من التهديدات يتصاعد شيئاً فشيئاً.

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