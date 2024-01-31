الحكومة الايرانية تجدد العهد والميثاق مع الامام الخميني (ره)

العالم - ايران

وقد حضر هذه المراسم حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني سادن روضة الامام الراحل، حيث وضع رئيس الجمهورية اكليلا من الزهور على المرقد الطاهر ، وتلا سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.

جاء ذلك بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة، الذكرى السنوية الـ 45 لتأسيس النظام الاسلامي في ايران.

كما قام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة بزيارة قبور الشهداء الأبرار محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر والسيد محمد بهشتي وباقي الشهداء في مقبرة بهشت زهرا (جنة الزهراء (ع)) ووضع اكليل من الزهور وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم .