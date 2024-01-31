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الحكومة الايرانية تجدد العهد والميثاق مع الامام الخميني (ره)

الحكومة الايرانية تجدد العهد والميثاق مع الامام الخميني (ره)
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي وأعضاء حكومته صباح اليوم الاربعاء، العهد والميثاق مع الامام الخميني طاب ثراه، بحضورهم عند مرقد مؤسس النظام الاسلامي في ايران.

العالم - ايران

وقد حضر هذه المراسم حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني سادن روضة الامام الراحل، حيث وضع رئيس الجمهورية اكليلا من الزهور على المرقد الطاهر ، وتلا سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.

جاء ذلك بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة، الذكرى السنوية الـ 45 لتأسيس النظام الاسلامي في ايران.

كما قام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة بزيارة قبور الشهداء الأبرار محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر والسيد محمد بهشتي وباقي الشهداء في مقبرة بهشت زهرا (جنة الزهراء (ع)) ووضع اكليل من الزهور وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم .

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