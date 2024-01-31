آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة

العالم - ايران

وكانت ايران قد وضعت 3 اقمار صناعية هي "مهدا" و"هاتف" و"كيهان"، دفعة واحدة في مدار الارض فجر يوم الاحد الماضي، وقد اوضح سالارية في حوار متلفز ان هذه الاقمار الصناعية مخصصة للابحاث خلافا للقمر الصناعي "خيام" الذي هو قمر صناعي عملياتي.

واشار بأن القمر الصناعي "مهدا" هو قمر للاتصالات ومزود بانظمة انتاج الطاقة وتوزيعها حيث يؤمن طاقته من اشعة الشمس، وان اداءه سيقيّم من قبل الجهة المصنعة من اجل تخطي المشاكل المحتملة في النسخ المستقبلية.

ونوه بأن لايران اليوم 8 اقمار صناعية عملاتية وكذلك مخصصة للاتصالات، تعمل حاليا في الفضاء، وان اهمية وجود الاقمار الصناعية البحثية تكمن في انها تساهم في تخطي مشاكل الاقمار الصناعية العملياتية.

كما اضاف بأن احدى الاستراتيجيات الجادة لدى ايران هي اطلاق الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والمخصصة للمدارات المنخفضة وان مثل هذا النوع من الاقمار الصناعية هو الرائج منذ عدة سنوات في العالم وان العديد من الشركات العملاقة في العالم تعكف على صنع واطلاق مثل هذه الاقمار الصناعية حاليا، وانها تستخدم لنقل المعلومات على الأكثر.

وشرح بأن هناك اقمارا صناعية مخصصة للاتصالات وكذلك مخصصة للمسح قيد التصنيع في ايران، موضحا بأن القمرين الصناعيين "هاتف" و"كيهان" اللذين اطلقا مع القمر الصناعي "مهدا" الى الفضاء، يستخدمان لاغراض عديدة فهما قمران للاتصالات، ويتم اختبار بعض التكنولوجيات بواسطتهما كانترنت الأشياء ومسح وتقييم الاوضاع على سطح الارض مثل الحرارة والرطوبة والطقس والاتصال بمجسات موضوعة على سطح الارض ونقل المعطيات الى محطات أخرى.