الجلسة التاسعة لمحكمة النظر في جرائم أعضاء زمرة خلق الإرهابية

وقال حميد رضا محمدي أحد محامي الدفاع: "العملية العادية للمحاكمة ودراسة الملف مستمرة. ونشهد اليوم الجلسة التاسعة من المرحلة الأولى للمحكمة التي تضمنت قراءة قرار الاتهام وسوف ينتهي قريبا، وبعدها ستجرى المحاكمة بشكل أسرع. ومن المحتمل أن يرفع الشكات شكواهم وبعد ذلك سندافع عن المتهمين".

تتواصل محاكمة أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية، وتجري وفقا للمعايير والمبادئ القانونية وقواعد المحاکمة ويتم خلالها استعراض الأعمال الإجرامية التي قامت بها زمرة 'خلق'. وتتمثل كل جهود السلطة القضائية في ضمان أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المبادئ والقواعد، وأن تتجلى المحاکمة العادلة بأفضل طريقة ويجب ألا تضيع أي حقوق للأشخاص المعنيين في هذا الملف، بما في ذلك المتهمون والمشتكون.

وقالت كبرى قنبري والدة الشهيد داوود ارجمندي: "أنا مسرورة بهذه المحاكمة ومنتظر أن نقف أمام المحكمة ونقدم شكوانا. ونتمنى أن ينال اعضاء هذه الزمرة الإرهابية جزاءهم.

المحكمة وخلال ما مضى من الجلسات قدمت ما قام به اعضاء زمرة المنافقين من جرائم إرهابية، بينها ارتباطهم الوثيق مع نظام البعث والكيان الصهيوني، وقتل الناس العاديين من النساء والأطفال والمواطنين الابرياء، وقد تم تقديم وثائق هذه العلاقات إلى المحكمة. هذا وإن السلطة القضائية تصر على أهمية التحقيق في هذه القضايا بشكل عادل ووفقا للمعايير القانونية، وتطبيق المبادئ والقوانين في هذه المحاكمة.



وافاد مراسل العالم، بان زمرة خلق ارتكبت العديد من الاعمال الارهابية،وهذه المحاكمة للقادة وللاعضاء الرئيسيين لهذه الزمرة، مطلب جدي للشعب الايراني.