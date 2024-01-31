شاهد/'قوة الرضوان' ترد على تصاعد تهديدات قادة الاحتلال

العالم- لبنان

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف تجمعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وتعلن تحقيق إصابات مباشرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء امس الثلاثاء، استهداف تجمعٍ ‏لجنود الاحتلال الصهیونی في موقع حدب عيتا الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان المقاومة، أن المقاومين استهدفوا الموقع بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبعد البيان، نشر الإعلام الحربي في حزب الله، فيديو بعنوان "إني جندي الرضوان"، يوثق قدرات ومهارات قوة الرضوان، وهم يستخدمون الذخيرة الحية.