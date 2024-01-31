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مراسل العالم..

اعتداءات اسرائيلية مستمرة علی القری الحدودية في لبنان

الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

شهدت المناطق الحدودية بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة مواجهات بين المقاومة الاسلامية والاحتلال الصهيوني.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان القری الحدودية في لبنان لاسيما بلدات حولا وبليدة والعديسة شهدت اعتداءات اسرائيلية، بعد ان زعم الاحتلال عبر وسائل الاعلام بأن مستعمرة المنارة تعرضت لصلية من الصواريخ.

واعتدی الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس علی منزل من 3 طبقات في مدينة الخيام. ولم يسفر الاعتداء عن خسائر بشرية.

وأكمل الاحتلال اعتداءاته يوم أمس باستهداف بلدتي ميس وعيتا الشعب.

واستمر العدوان الاسرائيلي علی قری جنوب لبنان صباح اليوم باستهداف مناطق رويسات العلم والرادار وراشيا وتلال كفرشوبا وصولا الی مزارع شبعا وموقع المطلة.

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