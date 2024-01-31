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مراسلة العالم..

عدد المعتقلين في الضفة الغربية يصل الی 6420 فلسطيني

الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة المحتلة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في نابلس نقلاً عن نادي الاسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات، نابلس، ورام الله، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين، والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (6420) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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