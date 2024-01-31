كأس آسيا .. منتخبا إيران وسوريا: حقائق وأرقام

العالم- الرياضة

ويقوم التقرير التالي بإلقاء الضوء على مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بمباراة إيران وسوريا.

**المواجهة الثانية

ستكون هذه المواجهة الثانية بين ايران وسوريا في كأس آسيا، وقد كانت الأولى في نسخة عام 1980 عندما تعادلا 0-0.



** تأهل ثامن على التوالي للأدوار الإقصائية

تأهل منتخب إيران للمرة الثامنة على التوالي إلى الأدوار الإقصائية، لكنه خسر في أول دور من هذه الأدوار في 3 من آخر 4 نسخ، بما في ذلك خسارته في الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

**ظهور أول

للمرة الأولى سيخوض منتخب سوريا مباراة في الأدوار الإقصائية بكأس آسيا، بعد 7 مشاركاتٍ بالبطولة، وهو يتطلع لتحقيق فوزين متتاليين بالبطولة للمرة الأولى منذ 1988.



**سيادة على صعيد التمرير

حقق المنتخب الايراني نسبة دقة تمرير بلغت 83.7% في كأس آسيا 2023، وهي النسبة الأعلى له في آخر 5 مشاركات، كما أن معدّل مجموع تمريراته بلغ 549 لكل مباراة في النسخة الحالية، وهو الأعلى أيضاً في آخر 5 مشاركات.

**فايس يبرز في قطع الكرات

قام عبدالرحمن فايس مدافع المنتخب السوري بمجموع 11 عملية لقطع الكرات في دور المجموعات خلال كأس آسيا 2023، حيث كان صاحب المجموع الأولى بين لاعبي المجموعة الثانية، وهو يتفوق بما يقارب الضعف أمام أعلى لاعب إيران على هذا الصعيد، وهو إحسان حاج صافي (6).