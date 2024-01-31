شاهد.. أول اعتراف للاحتلال عن فشله في إغراق أنفاق حماس!

العالم - فلسطين

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم: “جئنا إلى الحرب دون حل حاسم لمسألة الأنفاق”.

وأضافت: “لم يتمكن نظام أتلانتس لإغراق أنفاق حماس من تدمير سوى بضعة كيلومترات من الأنفاق”.

وأشارت إلى أنه “في شمال قطاع غزة، تم تشغيل المنظومة بنجاح جزئي جدا، خاصة في الأنفاق القريبة من البحر”.

وأوضحت الإذاعة أنه “كلما كانت الأنفاق بعيدة عن البحر، اكتشفوا في "إسرائيل" أنه من الصعب تدفق المياه تحت ضغط عال عبر الأنابيب”.

ولفتت إلى أنه “في منطقة المركز، جرت محاولة محدودة لتفعيل النظام، لكنها باءت بالفشل تماما”.

وتابعت الإذاعة: “في خان يونس لم يحاولوا تفعيل النظام على الإطلاق لأن الجيش الإسرائيلي كان يعمل في المناطق الشرقية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان مساء الثلاثاء، أن “عدة وحدات تابعة للجيش ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة لدى الجيش للتعامل مع الأنفاق”.

ولم يسبق للجيش الإسرائيلي أن اعترف باستخدام ضخ المياه من البحر للأنفاق.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حوالي 27 ألفا شهيدا وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.