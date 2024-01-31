كيف اصبح صاروخا رخيصا يبلغ ثمنه 300 دولار كابوسا للإحتلال؟

العالم- فلسطين

وكان صاروخ بركان من بين الأسلحة التي سجلت دخولها بكثافة في هذا الصراع فماهو صاروخ بركان؟ وماهي خصائصه؟ ولماذا قد يكون استخدام الحزب اللبناني له لأول مرة في الصراع مع كيان الاحتلال منعرجا هاما؟

صاروخ بركان

صاروخ بركان هو واحد من الصواريخ التي أعلن الحزب اللبناني استخدامه في الساعات الأخيرة لاستهداف مواقع إسرائيلية في رده على الحرب الدائرة في غزة.

وقال "حزب الله "في بيان له امس: إن قواته "استهدفت موقع ‏المطلة (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، فيما أصابوا ‏تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (الإسرائيلية) بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏

وأضاف أن عناصر الحزب "قصفوا ثكنة ‏برانيت، وموقع ‏حدب يارين وموقع ‏بركة ريشا بصواريخ بركان، وأصابوها إصابة مباشرة".

ما هي مميزات صاروخ بركان؟

في شهر نوفمبر الماضي تحدث أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله عن صاروخ بركان وقال إنه من بين الصواريخ التي يتم استخدامه لقصف مواقع على الجانب الإسرائيلي.

رغم أنه من الصواريخ الرخيصة نظرا لكلفة تصنيعه فإن صاروخ بركان الذي يرعب "إسرائيل" يتميز بأنه:

صاروخ ثقيل قصير المدى، ينتجه ويستخدمه حزب الله، وتم استخدامه في سوريا أيضا.

قادر على إحداث أضرار جسيمة.

يمكنه حمل رأس متفجر.

يبلغ وزنه ما بين 300 - 500 كيلوغرامًا،

يتراوح مدى إطلاقه ما بين 300 - 500 متر تقريبًا.

قطر التدمير 150 متر.

يطلق من راجمات تكتيكية قصيرة المدى، تحمل كل بطارية منها 3 فوهات إطلاق تركب على جسم دبابة لأي عربة مدرعة أو شاحنة.

النسخة المطورة من طوفان- و أبو طالب.

يبلغ ثمن الصاروخ الواحد منها ما بين 300 و400 دولار.