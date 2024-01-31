نادي ايراني يرغب بالتعاقد مع اللاعب العراقي 'أيمن حسين'!

العالم- الرياضة

واعلنت قناة "الرابعة الرياضية" العراقية في حسابها على موقع "اكس" ان نادي استقلال طهران الإيراني ابدى رغبة جادة بالتعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني العراقي وهداف كأس آسيا 2003 أيمن حسين (28 عاما) خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح مصدر مطلع أن "النادي الإيراني، سيبدأ مفاوضاته الرسمية مع اللاعب ونادي القوة الجوية، إذ من المحتمل أن ينضم للفريق الإيراني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي".

تأسس نادي استقلال سنة 1945 وتوج بلقب الدوري الإيراني 7 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين.

وتعرض المهاجم العراقي أيمن الحسين للطرد خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني (2-3)، في "الديربي العربي" الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وتلقى أيمن الحسين البطاقة الصفراء الثانية، بعد تسجيله هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 76، بسبب احتفاله بطريقة مستفزة، مقلدا المهاجم الأردني يزن النعيمات احتفالا بإحرازه هدف التقدم للاردن في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.

وتلقت شباك العراق، بعد طرد هدافه أيمن الحسين، هدفين متتاليين في الوقت الضائع للمباراة، ليخرج منتخب "أسود الرافدين" من البطولة بخيبة أمل كبيرة.

يذكر أن المهاجم أيمن الحسين دخل التاريخ كأفضل هداف للعراق في بطولة كأس آسيا برصيد 6 أهدف، ويتربع على صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة بفارق ثلاثة أهداف عن كل من المهاجمين الياباني أياسي يويدا والقطري أكرم عفيف.

وولد أيمن الحسين في 21 يناير 1996 في مدينة الحويجة في العراق، يلعب حالياً لصالح نادي القوة الجوية الذي ينافس في الدوري العراقي الممتاز، وسبق له اللعب مع أندية النفط والشرطة العراقيين والصفاقسي التونسي والقوة الجوية العراقي وأم صلال والمرخية القطريين والجزيرة الإماراتي.