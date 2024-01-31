إيران وسوريا 1-1 في ثمن نهائي كأس آسيا+فيديو

العالم- الرياضة

وفي الدقيقة 62 من الشوط الثاني أعلن الحكم الكوري جون هيوك كيم عن ضربة جزاء لسوريا، إنبرى لها عمر خريبين بنجاح ليمنح التعادل لسوريا 1-1.

سورياوكان الشوط الأول من مواجهة ثمن النهائي على ملعب خليفة الدولي انتهى بتقدم المنتخب الإيراني بهدف دون رد أمام سوريا.

واحتضن استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، مباراة منتخبي سوريا وإيران، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وسجل مهدي طارمي هدف التقدم في اللقاء لصالح منتخب إيران، من علامة الجزاء بالدقيقة 34 من الشوط الاول حيث نفذها على يسار أحمد مدنية حارس مرمى منتخب سوريا.

واطلق حكم الساحة الدولي الكوري جون هيوك كيم، صفارة بداية لقاء سوريا وإيران، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت سوريا وقطر.

يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، المنتخب الياباني، الذي تغلب على نظيره البحريني (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.