جيش أمريكا يعلن تحطم إحدى طائراته المقاتلة قبالة سواحل كوريا الجنوبية

العالم-الاميركيتان

وقال بيان للجيش إن "طائرة من طراز أف-16 فايتينغ فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق البحر (غرب) وتحطمت قرابة الساعة 8:41 صباحا (23:41 ت غ) اليوم (الأربعاء)".



وأضاف، "أن الطيار قفز بسلام وتم انتشاله قرابة الساعة 9:30 صباحا. إنه واعٍ وجرى نقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه".



كما أشاد الجيش الأمريكي بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية خلال عملية الإنقاذ.

وقال الكولونيل، ماثيو سي. غايتكي، قائد الجناح المقاتل الثامن في سلاح الجو الأمريكي "نحن ممتنون جدا لقوات الإنقاذ في جمهورية كوريا وجميع زملائنا في الفريق الذين جعلوا عملية الإنقاذ السريعة لطيارنا ممكنة".



وأضاف "سنحول تركيزنا الآن للبحث عن الطائرة وانتشالها".



ولفت إلى أنه "لن يتم توفير معلومات حول سبب حالة الطوارئ أثناء التحليق حتى الانتهاء من التحقيقات الشاملة المتعلقة بالسلامة والحوادث".



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خفر السواحل الكوري الجنوبي، أن الطائرة المقاتلة تحطمت بالقرب من جزيرة "موكديوك" قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.



ويعد الحادث هو الثالث من نوعه لتحطم لطائرة أمريكية من طراز أف-16 في كوريا الجنوبية منذ مايو 2023.