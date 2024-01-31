العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارتين على محافظة صعدة

العالم-اليمن

هذا و يواصل اليمن عملياته العسكرية في البحرين الاحمر والعربي نصرة لغزة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف المدمرة الأميركية'يو إس إس غريفلي'بصواريخ بحرية.

مؤكدة إن الاستهداف يأتي في إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة.

مجددة تأكيدها أن جميع السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي تأتي ضمن بنك الأهداف للقوات المسلحة اليمنية.

وشددت صنعاء على الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة.