عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صعدة والحديدة

العالم - اليمن

وأوضح مراسل شبكة المسيرة في محافظة صعدة أن العدو الأمريكي البريطاني استهدف، مساء الأربعاء، شمال مدينة صعدة.

وفي محافظة الحديدة أوضح مراسل المسيرة أن العدوان الأمريكي البريطاني واصل استهداف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة بعدد من الغارات.

وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني، قد استهدف، في 23 من ينايرالفائت، العاصمة صنعاء وعدة محافظات، بسلسلة غارات جوية، في عدوان جديد لن يبقى دون رد.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 18 غارة جوية على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وأوضح أن الغارات توزعت على 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (محيط العاصمة)، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.

وكانت أمريكا وبريطانيا، شنت في الـ18 من يناير، عدوانا على اليمن طال عدة محافظات، هي الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.

وفي الـ12 من يناير تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.