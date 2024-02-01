بعد عامين.. روسيا تعود لأجواء الكرة الأوروبية

وتعد هذه المباراة الودية أول مواجهة لروسيا ضد منتخب أوروبي، منذ حرمان الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ عامين.

وترتبط روسيا بعلاقات جيدة مع صربيا التي رفضت الانضمام إلى المعسكر الغربي في فرض عقوبات على موسكو.

وقال الاتحاد الروسي أمس الأربعاء عبر حسابه على تطبيق تيليغرام "ننتظر اللقاء الودي مع أشقائنا".

ويكتفى المنتخب الروسي بخوض مباريات ودية أمام فرق غير أوروبية، مثل إيران والعراق وكوبا ومالي.

وفكرت روسيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي والانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكن الجدل المثار في هذا الشأن انتهى.

وتوصل الاتحاد الروسي لاتفاق حول ودية صربيا في ديسمبر الماضي، وسط احتجاج من أوكرانيا ودون معارضة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كما تم الحصول على الموافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".