المذبحة مستمرة.. الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بغزة

العالم - الإحتلال

وأعلن المركز الفلسيطيني للاعلام ان طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على خانيونس وأرجاء متفرقة من قطاع غزة ، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان موقعة مئات الشهداء والجرحى.

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وانتشل مواطنون جثماني الشهيدين: أمجد محمد ابو خماش (22 عاما) ومحمد توفيق ابو خماش (27 عاما)، من منطقة الشيخ ناصر في خانيونس بعد تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال أمس، ونقلا إلى المستشفى الأوروبي.

وشنت طائرات الاحتلال غارات شرق مدينة خان يونس.

واستشهد الطفل محمد حسام الشاعر متأثر بإصابته في قصف سيارة أمس شمالي رفح.

وانتشل مواطنون جثامين 22 شهيدًا على عربات كارو بعد تراجع محدود لآليات الاحتلال من داخل مخيم خانيونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي ويجري العمل على دفنهم في ساحة المستشفى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة فجر اليوم ساحات مستشفى الأمل وتمركزت فيها وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل أن تنسحب لاحقا.

وذكرت أن المستشفى تعامل أمس مع 12 شهيدا من بينهم موظف ومتطوع في الجمعية بالإضافة إلى 6 إصابات.

كما أدى إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها إلى اختراق الرصاص لخمس مركبات من بينهم ثلاث مركبات إسعاف.

وقصفت زوارق حربية إسرائيلية بشكل مكثف ساحل بحر مدينة رفح.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الجنوبية لخان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خانيونس.

واستشهد الطفل حمزة نادر البحيصي نجل ضابط الاسعاف بالهلال الاحمر، جراء قصف الاحتلال منزل عائلة البحيصي بدير البلح.

* فيديو.. بقايا لدبابات صهيونية تم تدميرها من قبل المقـــاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة

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وشنت طائرات الاحتلال غارة جنوبي مدينة رفح.

واندلعت اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال شرق البريج.

ويشن الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى حتى الآن إلى أكثر من 100 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 % منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة.