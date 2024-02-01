الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس -أمس الأربعاء- ان "القرارات التي اتخذتها دول عدة بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".

وأضاف "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها مليونان و200 ألف شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات".

من جهته شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس- على أن الأونروا تمثّل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة.

وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نفعلها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".

وأكدت وكالات أممية في بيان مشترك -الثلاثاء الماضي- بأن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".