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الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة

الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة
الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس -أمس الأربعاء- ان "القرارات التي اتخذتها دول عدة بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".

وأضاف "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها مليونان و200 ألف شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات".

من جهته شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس- على أن الأونروا تمثّل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة.

وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نفعلها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".

وأكدت وكالات أممية في بيان مشترك -الثلاثاء الماضي- بأن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".

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