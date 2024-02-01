فيديو خاص: حزب الله يستهدف بصاروخ بركان منزلا كان فيه جنود

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما استهدفت احدى دبابات العدو بلدة كفركلا بأكثر من قذيفة، بالاضافة الى بلدة دير ميماس.

واعتبر ان هذا الصباح بدأ تصعيديا من قبل الاحتلال، الذي لم تهدأ آلته العسكرية عن استهداف معظم القرى واطراف القرى المحاذية للشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة وخاصة العديسة وكفركلا وبليدة، ما ادى الى تدمير احد المنازل بالاضافة الى الغارات الليلية التي استهدفت بلدة بيت ليف وباقي القرى اللبنانية.

واشار مراسل قناة العالم الى ان المقاومة امس شنت سلسلة عمليات استهدفت احدى المنازل الاستيطانية في مستعمرة المطلة ما ادى الى تدمير المنزل وايقاع اصابات داخله حيث كان يتحشد فيه جنود الاحتلال.

المزيد مع مراسلنا في الفيديو ...