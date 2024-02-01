نتنياهو يضع العراقيل امام صفقة تبادل الاسرى تثير مخاوف من نسفها

في مستجدات هذا الملف؛ كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفاصيل من صفقة تبادل محتملة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، وأكد نتنياهو أن الصفقة المرتقبة لن تكون بأي ثمن، وقال إن لديه خطوطا حمراء من بينها عدم وقف الحرب وعدم سحب قوات الجيش من قطاع غزة وعدم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

هذا التطرف في تصريحاته أثار مخاوف في الداخل الاسرائيلي من ان يدفع ذلك حماس إلى التشدد في مواقفها ونسف الصفقة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد برنيع كشف أمام مجلس الحرب الإسرائيلي وثيقة مبادئ للصفقة، تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح خمسة وثلاثين محتجزا إسرائيليا مقابل هدنة لمدة خمسة وثلاين يوما.

وأضافت أنه من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة

وبحسب القناة، فإن الكرة الآن في ملعب حماس التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة، وفي انتظار ردها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد أعلن الثلاثاء أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها بصدد دراسته.

وفي اطار المساعي للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الاسرى أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هدف بلاده إنهاء المحادثات وجهود الوساطة بأقرب وقت ووضع حد للحرب على غزة وإعادة المحتجزين.

ولا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض فكرة وقف إطلاق النار، لكنها تؤيد فكرة التوقف المؤقت؛ ويشير متابعون من العاصمة الامريكية واشنطن إلى فجوات واسعة حول القضايا الرئيسة المتعلقة بصفقة جديدة؛ لكنهم في الوقت ذاته اعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية دفع عملية التفاوض إلى وقف مستدام للقتال في غزة.

