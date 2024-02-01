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فيديو: شاهد ماذا وجد المسعفون بعد انسحاب الدبابات الاسرائيلية

الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن العدوان الاسرائيلي يأخذ منحى متصاعدا في ظل ارتقاء عدد كبير من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع في الشمال والوسط والجنوب.

العالم - خاص بالعالم

واضافت: في دير البلح ارتكبت عدة مجازر خلال الساعات الماضية، واستهدف منزل لعائلة البحيصي في دير البلج، واستشهد طفل من عائلة البحيصي هو ابن مسعف فوجئ عندما ذهب لانتشال الشهداء ان ابنه بينهم.

واوضحت مراسلتنا ان هناك قصفا على مناطق البريج والمغازي، واشتباكات في المناطق الشرقية لمخيم البريج والمغازي ما بين المقاومة وقوات الاحتلال، كما ان هناك قصف لمخيم النصيرات، ما ادى الى استشهاد ما لا يقل عن 42 مواطنا خلال الساعات الماضية في المحافظة الوسطى والمناطق الجنوبية.

وتابعت: وفي خان يونس استشهد 12 شخصا من بينهم طبيب في مستشفى الامل، فيما وصل اكثر من 18 شهيدا الى مستشفى الناصر، بعد ان انسحبت الدبابات الاسرائيلية من منطقة الظهرة حيث تمكن المسعفون من الوصول الى الشهداء.

للمزيد تابعوا مراسلتنا في الفيديو ....

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