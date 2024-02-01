مقتل مرشح مستقل ينتمي لحزب عمران خان في باكستان

العالم - آسيا والباسفيك

وأُصيب ريحان خان برصاصة في عملية "قتل مستهدف"، عندما فتح مسلحون النار على سيارته في سوق في باجور، الأربعاء، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب شرطة المنطقة.

وأعلن "داعش خراسان" في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.

وتعتبر هذه ثاني عملية قتل لمرشح في الأسابيع الأخيرة، بعد مقتل مالك كليم الله، المرشح المستقل لمجلس مقاطعة خيبر بختونخوا، بالرصاص في 10 يناير/ كانون الثاني، أثناء حملته.

وتعتبر العملية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء باكستان تستهدف المرشحين السياسيين والأحزاب.

وفي إقليم بلوشستان، تعرضت مقار ومكاتب العديد من المرشحين من حزب الشعب الباكستاني، والمكتب الانتخابي للرابطة الإسلامية الباكستانية لهجمات، يوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل، بحسب وزير الشؤون الداخلية والقبلية في إقليم بلوشستان، زبير جمالي.

وأعلن جيش تحرير البلوش، وهو جماعة انفصالية متشددة، مسؤوليته عن هجوم واحد على الأقل.

وقبل يوم واحد، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب خمسة في انفجار خلال تجمع انتخابي لحزب تحريك الإنصاف في مدينة سيبي في بلوشستان بحسب الحزب. في حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

والأمس، عقد الجيش الباكستاني مؤتمرا سنويا، حيث ناقش إمكانية نشر جيش البلاد، لمساعدة لجنة الانتخابات خلال الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل، بحسب بيان حكومي.