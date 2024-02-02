العالم – خاص بالعالم

فقد كشفت صور الأقمار الصناعية تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية هدم جديدة واسعة على طول مسار يبلغ عمقه كيلومترا واحدا على تخوم القطاع مع كيان الاحتلال.

تقرير وكالة وكالة أسوشيتد برس ذكر ان الصور التي تم تحليلها بواسطة خبراء أظهرت تدميرا واسعا للمباني وتجريفا للأراضي في مساحة ستة كيلومترات مربعة بمنطقة خربة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وبحسب التقرير، فإن إنشاء المنطقة العازلة سيقضم قرابة ستين كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة القطاع التي تبلغ نحو ثلاثمئة وستين كيلومترا مربعا.

وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الإجابة عن سؤالها عما إذا كان يقوم حاليا بإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة، واكتفى بالتأكيد على أنه 'يتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية توفر الأمن بشكل أفضل في جنوب الكيان الاسرائيلي و أقر بهدم مبانٍ على طول الحدود.

من جانب آخر، قال مسؤول في حكومة الاحتلال إن هناك 'منطقة أمنية عازلة مؤقتة' قيد الإنشاء. وكان مسؤولون اسرائيليون قد اكدوا مرارا ان اقامة منطقة عازلة يحميهم من أي هجمات مستقبلية شبيهة بما حصل يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة -التي توفر للسلطات الاسرائيلية دعما عسكريا هائلا وغطاء سياسيا لحربها على غزة– قد أعلنت مرارا أنها لا تؤيد احتلال القطاع أو إقامة منطقة عازلة أو أي مقترح يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع بعد الحرب.

لكن دبلوماسيين مصريين وغربيين قالوا لأسوشيتد برس إن سلطات الاحتلال أبلغت حلفاءها الغربيين ودولا عربية في كانون الأول ديسمبر الماضي بأنها تعتزم إنشاء منطقة عازلة مؤقتة.

غير أن نطاق عمليات الهدم الواسعة يثير العديد من التساؤلات حول تلك المنطقة التي يعتقد أنها لن تكون مؤقتة على ما يبدو.

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