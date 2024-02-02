شاهد.. لحظات مُرعبة قبل استشهاد الطفلة ليان على يد قوات الإحتلال

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لكنها واثناء حديثها مع الهلال الأحمر لطلب النجدة عاجلتها زخات رصاص الاحتلال لتصطف شهيدة مع خمسة جثامين داخل السيارة، لتبقى هند ذات الستة أعوام.. الناجية الوحيدة والمصابة تستنجد لثلاثة أيام وبعدها يصبح مصيرها مجهولا.

يوسف وأحمد طاقم إسعاف من الهلال الأحمر سارعا لإنقاذ الطفلة هند ولكن انقطع الاتصال بهما وفقدا أيضا وبات مصيرهما الى جانب هند مجهولا.

الهلال الأحمر الفلسطيني ناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند و الطاقم الذي ذهب لإنقاذها مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين و العاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.



منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كشفت عن أن17000 طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مؤكدة أن جميع الأطفال تقريباً أي أكثر من مليون طفل في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وأوضحت المنظمة أن وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوماً بعد يوم مضيفة أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم.

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