طوفان بشري بصنعاء اليمن نصرةً للشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

وبطوفان بشري وبحري يسابق الزمن بعمليات الردع المستمرة التى تؤكدها هذه الحشود المليونية التى خرجت ترفع الإعلام الفلسطينية في مختلف ساحات وميادين اليمن بمسيرات مع غزة ملتزمون حتى النصر وتلبية واستجابة لدعوة السيد القائد.

الحشود الجماهيرية في مختلف الساحات أكدت على مواصلة نصرة غزة وفلسطين وتفويضها المطلق للقيادة الثورية والسياسية في كل الخيارات والقرارات الداعمة للشعب الفلسطيني والانتصار لأطفال ونساء غزة.

وفي مقدمتها استمرار فرض الحصار البحري على كيان العدو ومواجهة تحالف الشر الصهيوامريكي لحمايته باستهداف كل السفن المتوجهة إليه ومطالبين كل أحرار الأمة والعالم الى اتخاذ موقف شجاع في مقاطعة الكيان الصهيوني وداعميه في مختلف الأصعدة والمجالات وفي مقدمتها المقاطعة والسياسية والاقتصادية.

وقال عبد الجندي نائب رئيس مجلس الشورى اليمني:" نحن مع الشعب العربي الفلسطيني.. كفوا عن الفلسطينيين نكف عنكم لا تعتقدوا انكم قادرون على محاربتنا نحن لا نملك شيئا نخاف عليه".

وقال عبد الله علاو نائب رئيس الهيئة العامة للاوقاف في اليمن:" واننا في هذه المعركة نخوض بدماءنا وارواحنا باموالنا وبكل ما لدينا ثابتون صامدون مجاهدون ضاغطون على الزناد".



بيان مسيرات اليمن المليونية أكد على استمرار الحشد والتعبئة العامة شعبيا ورسميا لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس والمضي في مواصلة المسيرات والمظاهرات والفعاليات والأنشطة المتنوعة نصرة لفلسطين وغزة و ومبارك العمليات البطولية الجهادية على امتداد وحدة الساحات والتى كسرت جغرافيا المواجهة وهيمنة النفوذ والغطرسة النازية

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