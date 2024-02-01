حزب الله لبنان تستهدف التجهيزات التجسسية للإحتلال

العالم - لبنان

وقالت وسائل إعلام صهيونية إن "حزب الله أطلق صاروخا مضادا للدروع نحو موقع للجيش في منطقة حرمون (جبل الشيخ) عند الحدود بين لبنان وسوريا".

وفيما يلي نص البيان:‏

"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 01-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 01-02-2024 م

‏20 رجب 1445 هـ".