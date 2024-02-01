حزب الله لبنان تستهدف التجهيزات التجسسية للإحتلال

العالم - لبنان
وقالت وسائل إعلام صهيونية إن "حزب الله أطلق صاروخا مضادا للدروع نحو موقع للجيش في منطقة حرمون (جبل الشيخ) عند الحدود بين لبنان وسوريا".
وفيما يلي نص البيان:
"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 01-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 01-02-2024 م
20 رجب 1445 هـ".