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شاهد.. أمريكا تسحب بعض قطعها البحرية لدقة الهجمات اليمنية

الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

التطورات في البحرين الأحمر والعربي تأخذ منحى آخر مع تصاعد العمليات العسكرية للقوات اليمنية وتوسيع صنعاء لقائمة أهدافها بإعلانها أن كافة السفن الأمريكية والبريطانية في هذه المنطقة البحرية أصبحت في مرمى نيران قواتها وضمن بنك أهدافها في إطار حقها المشروع للدفاع عن سيادة اليمن مع استمرار الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية.

العالمخاص بالعالم

صلابة وقوة موقف القوات المسلحة اليمنية يرتكز على العمق الشعبي الكبير وعلى مواقف قيادته السياسية التي أكدت إن موقف اليمن العسكري في البحرين الأحمر والعربي مستمر وفعال ومؤثر وعلى العدو الصهيوني أن ييأس من مرور سفنه من البحر الأحمر مشيراً إلى أن الأميركي فشل في حماية السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال وهو اعترف بذلك.

السيد الحوثي شدد في كلمة متلفزة على أن جاهزية القوات المسلحة اليمنية عالية لاستهداف أي سفينة متجهة إلى كيان الاحتلال لافتاً إلى ان الأميركيين والبريطانيين أقحموا أنفسهم في مأزق وسيستمر استهداف سفنهم وبوارجهم وحركتهم العدائية.

توسيع بنك أهداف صنعاء ترجمها تصاعد وتيرة عملياتها خلال الأيام الأخيرة من خلال استهداف سفن وبوارج أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وهو التطور الذي دفع أمريكا لسحب بعض قطعها البحرية وفق مصادر أعادت الخطوة لمخاوف واشنطن من دقة الهجمات اليمنية في ظل فشل منظومتها الدفاعية.

وبهذا فإن اليمن في الجبهة البحرية -وفق مراقبين- نجح في فرض معادلته وترجيح الكفة لصالحه بالنظر لكونِ المصالح الأميركية والبريطانية باتت أمام تهديد حقيقي كما هو حال المصالح الإسرائيلية قبل ذلك.

حيث تؤكد القوات اليمنية الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلي الكيان حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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