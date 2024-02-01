صحة غزة: 118 شهيدا و190 مصابا في 15 مجزرة خلال 24 ساعة

العالم – خاص بالعالم

فقد ارتكب الاحتلال خمس عشرة مجزرة في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء و الجرحي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات شرقي وجنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة مستهدفة مستشفى ناصر الطبي بشكل عنيف.



في حين نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل السكنية في محيط منطقة الأوروبي شرقي خانيونس جنوبي القطاع.



كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح، واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين داخل شقة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة، بقذيفة تي بي جي.

من جانبها اعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع دي تسعة بقذيفة تاندوم غرب خان يونس أيضا.

جيش الاحتلال اعلن مقتل وإصابة اربعة عشر ضابطا وجنديا في الساعات الاخيرة للمعارك. وقال إن ضابطين أحدهما برتبة رائد من وحدة النخبة شلداغ وجنديين قتلوا، في حين أصيب عشرة آخرون في شمالي قطاع غزة وجنوبيه.

ووحدة شلداغ هي وحدة كوماندوس تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ومختصة بتنفيذ مهام قتالية خلف خطوط العدو.

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