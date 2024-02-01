إحصاء اسرائيلي: هدم وتضرر 512 منزلا بنيران حزب الله في 8 مستوطنات

العالم – خاص بالعالم

مجاهدو المقاومة وبالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المطلة وكريات شمونه ومرجليوت بإصبع الجليل افتتحوا عملياتهم باستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه المطلة ومرغليوت في المنطقة الحدودية كشف ذلك الإعلام ووفق إحصاء رسمي عن هدم وتضرر 512 منزلا بنيران حزب الله منذ السابع من اوكتوبر في ثمانية مغتصبات على الأقل وهي المطلة كريات شمونه المنارة المالكيه أفيفيم زرعيت شتولا حنيتا وشلومي.

وأكد إعلام الاحتلال رصد زيادة في استخدام حزب الله للصواريخ الثقيلة مثل 'بركان' و'فلق واحد حيث تضرربالقصف الصاروخي أكثر من خمسين منزلا في يوم واحد فقط في شلومي . رئيس بلدية 'كريات شمونه' صرح أن نوعية أسلحة حزب الله لم تعد هي نفسها الصواريخ والذخيرة التي يتذكرها كيانه من الحروب الماضية وحذر رئيس بلدية شلومي من خطر حقيقي جراء سقوط صواريخ بركان الذي أصبح أكثر تكرارا.

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان استهدف قصف مدفعي صهيوني جبل “السدانة” في خراج بلدة الهبارية ومحيط بلدة البستان وأطراف يارين والجبين وأم التوت ورب ثلاثين والحي الجنوبي من بلدة الخيام.

كما تعرضت بلدة الضهيرة لقصف بالقذائف الفوسفورية وأصيب رئيس بلدية الوزاني السابق جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء رعيه الماشية في خراج بلدته ما ادى إلى إصابته بقدمه.ونفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة الجبين..

عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد أن المقاومة في لبنان استعدت لكل الاحتمالات كما ونوعا معتبرا أن القول الفصل للمقاومة هو في الميدان وأن التهديدات لا تغير المعادلات مشيرا الى آن أي توسعة للحرب في لبنان تعني نتيجة واحدة هي توسعة وتعميق الهزيمة والمأزق الإسرائيلي.

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