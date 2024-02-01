كاميرا العالم ترصد آخر إعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أن قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، بالتزامن مع اقتحام قوة راجلة أخرى من الجهة الجنوبية لافتة إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع وأحياء القرية، وداهموا عدة منازل وفتشوها وعبثوا في محتوياتها وعاثوا فيها خرابا.

ونوهت مراسلتنا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اقتحامات ليلية في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث دهمت عدة منازل، وتصدى لها مقاومون فلسطينيون على مدى ساعات عدة منذ ليل أمس الأربعاء، حيث اقتحمت قوات اسرائيلية كبيرة مدعومة بنحو 40 آلية عسكرية المحور الجنوبي لمدينة طوباس شمالي الضفة ونفذت حملة دهم للمنازل وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت فجار جنوبي بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع على فلسطينيين، كما دهمت منازل وسيّرت دوريات في البلدة وسط مواجهات مع مقاومين.

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