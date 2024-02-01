تنديد ايراني بالتهديد الامريكي باستئناف الحظر على فنزويلا

العالم - طهران

وقال كنعاني ان اتخاذ هكذا إجراءات هو بمنزلة التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول ويمثل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة موضحا ان استمرارها سيعزز من ارادة وتعاون الدول المستقلة لمقاومة هذه السياسات التدخلية.

واكد ان استخدام أمريكا، اداة الحظر كسلاح ضد سائر البلدان، يتعارض وحقوق الدول والشعوب وحقوق الانسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وكانت امريكا قد أعادت يوم الثلاثاء سلسلة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا بعد أن كانت قد رفعتها قبل ثلاثة اشهر، متذرعة بذلك بحظر مشاركة المترشحين المعارضين في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وحذرت كراكاس بانها ستعيد فرض باقي العقوبات ان لم ترفع هذا الحظر.