الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يلتقي منسقي برامج عشرة الفجر

وزير الخارجية الايراني يلتقي منسقي برامج عشرة الفجر
الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى مجموعة من أعضاء مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي واللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية"، وزير الخارجية لتبادل الآراء حول البرامج المقرر اقامتها في خارج البلاد بهذه المناسبة.

العالم - طهران

وشرح حسين أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إجراءات وزارة الخارجية وسفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في مجال إقامة "اليوم الوطني" وإحياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

وأشار إلى الطبيعة الشعبية للأنشطة المتعلقة بعشرة الفجر للثورة الإسلامية، و وفقا لتأكيدات السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، حاولنا بكل الامكانيات توفير الخدمات التي يحتاجها الإيرانيون في الخارج.

وشكر وزير الخارجية، اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية تخصيصها قسما من أنشطتها في الدول الاخرى.

من جانبه أكد حشمت الله قنبري همداني رئيس اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية أهمية دور ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في إقامة البرامج المتعلقة بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

احتفالات بذكرى الثورة.. هكذا شكلت منعطفاً حساساً في تاريخ ايران

عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره) 

الاركان الايرانية: الاستكبار العالمي عانى من إخفاقات ميدانية لايمكن إصلاحها