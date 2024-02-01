وزير الخارجية الايراني يلتقي منسقي برامج عشرة الفجر

العالم - طهران

وشرح حسين أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إجراءات وزارة الخارجية وسفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في مجال إقامة "اليوم الوطني" وإحياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

وأشار إلى الطبيعة الشعبية للأنشطة المتعلقة بعشرة الفجر للثورة الإسلامية، و وفقا لتأكيدات السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، حاولنا بكل الامكانيات توفير الخدمات التي يحتاجها الإيرانيون في الخارج.

وشكر وزير الخارجية، اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية تخصيصها قسما من أنشطتها في الدول الاخرى.

من جانبه أكد حشمت الله قنبري همداني رئيس اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية أهمية دور ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في إقامة البرامج المتعلقة بهذه المناسبة.