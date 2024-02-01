ما بين 30 و40 ألف جندي أميركي بقواعد بالشرق الأوسط

العالم – باختصار

وتتوزع القوات الأميركية بالمنطقة في قواعد ببلدان الخليج الفارسي والعراق وسوريا وتركيا بالدرجة الأولى

حسب هذا المركز الدولي تضم البحرين قاعدة بحرية وجوية أميركية ضخمة.

قاعدة الشيخ عيسى جنوب المنامة تضم 7000 عسكري أميركي وهي مقر الأسطول الأميركي الخامس.

في قطر قاعدة العديد الجوية الأميركية الضخمة جنوب الدوحة.

مؤسسة تشتام هاوس البحثية البريطانية: يرابط نحو 13,000 عسكري أميركي بقاعدة العديد.

صحيفة نيويورك تايمز: هناك 3500 عسكري أميركي بالسعودية بعدة قواعد.

تنتشر وحدات أميركية لتشغيل بطارية باتريوت وطائرات عسكرية خاصة بقاعدة السلطان الجوية في السعودية.

في الإمارات قوات أميركية بقاعدة الظفرة الجوية وفي ميناء جبل علي مراكز دعم القوات الأميركية.

في سوريا هناك ما بين 900 و 1500 جندي أميركي موزعون على العديد من القواعد الصغيرة أبرزها التنف.

في العراق يتوزع 2500 جندي أميركي على قواعد عين الأسد والحرير ويونيون حسب البنتاغون.

في الأردن هناك عدة مئات من المستشارين والجنود الأميركيين في قاعدة البرج 22 بشمال البلاد.

في تركيا قاعدة إنجرليك الجوية الضخمة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية بشكل خاص.

في قاعدة إنجرليك طائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية وحتى أسلحة نووية.

في فلسطين المحتلة.. صحيفة تايم اوف إسرائيل: قاعدة جوية أميركية بصحراء النقب.

ملاحظات.. أميركا تستخدم هذة القواعد لتكريس نفوذها وتحقيق استراتيجيتها بالمنطقة.

ملاحظات.. هذه القواعد تشكل بنفس الوقت نقطة ضعف كبرى لأميركا كونها أهدافا مباشرة في أي تصعيد واسع.

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